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التعليم: معاقبة أى طالب يحاول الغش وتصوير الأسئلة بامتحانات الترم الثانى

الأحد، 14 مايو 2023 01:00 ص
التعليم: معاقبة أى طالب يحاول الغش وتصوير الأسئلة بامتحانات الترم الثانى امتحانات الشهادة الإعدادية
كتب محمود طه حسين

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أكدت المديريات التعليمية، معاقبة اى طالب يحاول الغش أو تصوير أسئلة امتحانات خاصة طلبة الشهادة الإعدادية، مشددة على أن الحرمان من الامتحان لمدة عامين عقوبة من يقوم بتصوير أسئلة باستخدام اى وسيلة إلكترونية ورفعها على صفحات الغش.
 
وانطلقت  السبت 13 مايو الحالى، امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات وفق الجداول المعلنة من قبل المديريات التعليمية.
 
 
وأدى قرابة 125 الف ٢٤٧ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية عام ومهنى امتحان اللغه العربية فى ٥٩٥ لجنه امتحانية بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، حيث أكدت مديرية التربية والتعليم أن غرفة العمليات رصدت مخالفات امتحانية باللجان بإدارات (السنبلاوين وشرق ودكرنس) ،  حيث قامت الطالبة م أ بلجنه السنبلاوين الإعدادية بنات والطالبة ر م بلجنة فخر الدين بإدارة شرق التعليمية و ع ا المراقب الأول بلجنة ميت طريف التابعة لإدارة دكرنس التعليمية بتصوير الورقة الامتحانية بغرض الغش وتم تحويل المخالفه للشؤون القانونية لاتخاذ كافه الإجراءات القانونية تجاه الطالبات والمراقب الأول حسب نص قانون تجريم الغش.
 
 
 وأكد ناصر شعبان، مدير المديرية ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بكل صرامة وحزم تجاه المقصرين والمخالفين من الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية كما تم استبعاد رئيس لجنه امتحانية و٢ مراقب أول لتقاعسهم فى أداء عملهم كما كلف شعبان بحصر كل من غاب عن اللجنه بدون عذر وتوقيع الخصم ثلاثة ايام بالأمر المباشر مؤكدا على توفير كافة الأجواء المناسبة للطلاب.
 
 
 

التربية والتعليم

امتحانات الشهادة الإعدادية

مجموع امتحان الشهادة الإعدادية

اخبار مصر



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