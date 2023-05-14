تأجيل محاكمة متهم بقتل موظفة بالمعاش لسرقة مشغولاتها الذهبية بدمنهور ليونيو

البحيرة - ناصر جودة

قررت محكمة جنايات دمنهور ، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار حسن أبو زهرة، وعضوية المستشارين أمير عبد الرحمن أبو العز، وخالد سعد الدين، تأجيل محاكمة سائق، لاتهامة بقتل سيدة بالمعاش فى مدينة دمنهور لسرقتها، إلي دور الانعقاد المقبل في شهر يونيو المقبل للمرافعة.

ووجهت جهات التحقيق خلال الجلسة، المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطلب ممثل جهات التحقيق أجلا للمرافعة.

كما طلبت هيئة الدفاع عن المتهم، تفريغ مكالمات الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها والمتهم عن يوم الحادث.

وترجع أحداث الواقعة عندما عثر اهالى مدينة دمنهور على جثة سيدة مقتوله و ملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور في ظروف غامضة.

وتبين مقتل موظفة بالمعاش تدعى سهير الانصارى مقيمة مدينة دمنهور إثر إصابتها بطعنات متفرقة بأنحاء الجسم.

وكشفت تحريات الجهات الأمنية أن وراء إرتكاب الواقعة سائق المجني عليها وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بغرض سرقة مشغولاتها الذهبيةلمرورة بضائقة مالية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .