إحالة أوراق سائق للمفتى لقتله آخر لسرقته ودفنه بالمقابر في البحيرة

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قررت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حسين رشدى، والمستشار تامر عثمان وسكرتير المحكمة خالد حسين، بإحالة أوراق المتهم " أ.ش.ب" إلى فضيلة مفتى الديار المصرية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه، لاتهامه بقتل المجنى عليه " م.إ.ح"، وحددت جلسه دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 14 لسنة 2023 مركز شرطة أبو حمص، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص بالعثور على جثة المجنى عليه داخل المقابر، وقيام المتهم بارتكاب الواقعة.

كشفت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة أبو حمص، أنه حال سير المجنى عليه " م.إ.ح" سائق توك توك، مستقلا دراجته البخارية التوكتوك قيادته، استوقفه المتهم " أ.ش.ب" سائق طالبا منه توصيلة إلى إحدى مناطق المركز وحال سيره بأحد الطرق النائية، ترجل المجنى عليه لقضاء حاجته، فباغته المتهم بضربة على رأسه من الخلف مستخدما قالب طوب، وحاول المجنى عليه الدفاع عن نفسه مستخدما سلاح أبيض، فقام المتهم بالتحصل عليه منه، وانهال عليه بعدة طعنات قاصدا قتله حتى سقط على الأرض وقام المتهم بسرقة التوكتوك خاصته وهاتف محمول، وقام بحمل الجثة ونقلها إلى أحد المقابر، وفتح أحدى المقابر، ووضع المجنى عليه داخلها ووضع عليها مادة الإسمنت حتى يتمكن من إخفاء جريمته، وعقب تقنين الإجراءات تم القاء القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حيث تبين قيام المتهم بارتكاب الواقعة واقر بالتحقيقات تفصيلا بقتل المجنى عليه وسرقته، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت قررها بإحالة أوراقه إلى فضيلة مفتى الديار المصرية، لأبداء الرأى الشرعى فى إعدامه.