بيطرى الأقصر تعلن تحصين 54 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر ، أنه تزامناً مع إستمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فقد بلغ إجمالي الحيوانات المحصنة منذ بداية الحملة القومية فى 4 مارس وحتى الآن، 54450 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 54 ألف و450 رأس ماشية، حيث شملت إجمالي عدد الأبقار والجاموس المحصنة 27860 رأس، وإجمالي أعداد الأغنام والماعز 26590 أغنام وماعز، حيث تمت عملية التحصين بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بكافة قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم، والقابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتعريفهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بهذه الأمراض الوبائية وتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض، والتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات ضد المرض، بجانب استمرار تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تواصل المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى أحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك حرصاً على حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض الوبائية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، حيث سوف تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.