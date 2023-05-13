ضبط لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شنت لجان مديرية الطب البيطري بالأقصر، عدد من الحملات التفتيشية على المجازر ومحلات بيع الجزارة والمطاعم والثلاجات على مدار الأسبوع الماضى، بإشراف دكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، وذلك فى ضوء تكثيف جهود مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، وتنفيذاً للقرار رقم 475 لسنة 2021، والقرار رقم 477 لسنة 2021، ووفقاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه فى مركز ومدينة الأقصر شن أطباء التفتيش دكتوره وسام المرشدي مدير إدارة التفتيش، والدكتور إبراهيم محمد رياض رئيس قسم المجازر، والدكتورة سماح رضا رئيس التفتيش بمديرية الطب البيطري بالأقصر، حملتان بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات، وتمكنت الحملة الأولى من ضبط 31 كيلو جرام من مصنعات اللحوم والدواجن والمفروم غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، بينما تمكنت الحملة الثانية من ضبط 18 كيلو جرام مضبوطات تضمنت 11 كيلو جرام من مصنعات اللحوم المفروم وكبدة مجمدة مستوردة غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و7 كيلو جرام دواجن متغيرة في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.

كما شن كل من دكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش، والدكتور يوحنا مريد رئيس قسم الوقاية بإدارة إسنا البيطرية، حملة مكبرة وذلك بالإشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات وتمكنت اللجنة من ضبط 10 كيلو جرام مواد غذائية، وبيانتها كالآتي 4 كيلوجرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام، وتم تحرير عدد 2 محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً، كما تم ضبط كمية 6 كيلو جرام كبده وقوانص داخل منفذ لبيع الطيور غير معلومة المصدر، مع تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير عدد محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ اللازم قانونياً.



اللحوم والدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى



بيطرى الأقصر تضبط 65 كيلو من اللحوم والدواجن