محافظ بنى سويف: انتظام امتحانات الصف الأول الثانوى بإجمالى 16 ألف طالب

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022/2023 لطلاب الصف الأول الثانوي العام، والتي بدأت" اليوم في 89 مدرسة "بامتحان مادتي اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، وعددهم 16 ألف و588 طالباً وطالبة " نظامي وخدمات" وتختتم يوم الاثنين 22 من نفس الشهر ،وذلك "بالتناوب "مع امتحانات الصف الثاني الثانوي ، والتى تنطلق "غد " بامتحان اللغة العربية ،وتنتهى يوم الثلاثاء 23 الشهر الجاري ، بإجمالي عدد 15 ألف و772 طالباً وطالبة .

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، للاطمئنان على سير الامتحانات، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات.

وأشار وكيل التعليم إلى متابعته وتواصله مع مديري الإدارات وغرف العمليات الفرعية بالإدارات للاطمئنان على مستوى الامتحان ومدى مطابقتها لمواصفات الورقة الامتحانية الواردة من المركز القومي للامتحانات والاطمئنان على دخول الطلاب على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على اسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85٪ وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15 % في وقت واحد.

وأكد وكيل الوزارة، متابعة سير الامتحانات أولا بأول منذ الصباح الباكر والتواصل المستمر بين غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لرصد أي معوقات أو شكاوى عن سير الامتحانات والعمل على سرعة حلها ، حيث تم التأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير لمقار الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين،بجانب المتابعة المستمرة للمدارس والعمل على توافر كافة التسهيلات اللازمة لكافة عناصر المنظومة ولضمان سير الامتحانات بطريقة سلسة والتعامل الفوري مع أية مستجدات ، والالتزام بكافة التعليمات الإدارية والفنية المنظمة للعملية الامتحانية والتأكيد على توقيع القائمين على الامتحانات على إقرار الموانع كذلك التوقيع على كشوف الملاحظة مسبقاً قبل بدء الامتحان بوقت كاف لضمان انضباط اللجان، فضلاً عن حظر دخول الطلاب بأجهزة التليفون المحمول أو أية أجهزة إلكترونية من سماعات أو ساعات حديثة والتشديد على عدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

وفي نفس السياق اطمأن وكيل التعليم على انتظام امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية الامتحانات، حيث أدى ما يزيد عن 160 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الابتدائي الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية فيما أدى طلاب الصفين الأول و الثاني الاعدادي والبالغ عددهم 138 ألف طالبا وطالبة الامتحان في مادتي الدراسات والهندسة ، وذلك بالتزامن مع أداء أكثر من 55 ألف طالبا وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي ، تجاري ، زراعي ).