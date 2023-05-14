اليوم السابع
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الأحد، 14 مايو 2023 12:29 م
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المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بسوهاج

الأحد، 14 مايو 2023 12:18 م
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة المتهم "ع.ق.ن " عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين بدائرة مركز أخميم.
 
وتعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الهيروين على نطاق واسع بدائرة المركز وترويج بضاعته على زبائنه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء  وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم بحوزته عدد من تذاكر الهيروين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى الهيروين وتمت إحالته  إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
 

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