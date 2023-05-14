الإعدام لعامل والسجن 15 سنة لطالب لاتهامهما بقتل شخص لسرقته فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأحد وباجماع الآراء إعدام المتهم "م ع" 19 سنة، عامل ومقيم بطهطا شنقا، كما عاقبت المتهم "ع م ع "طالب ومقيم طهطا، بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهما بقتل المجنى عليه "م خ"، مع سبق الإصرار والترصد، بإطلاق النار عليه من سلاح نارى كان بحوزتهما بدائرة مركز طهطا.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد، وعضوية المستشارين محمد سعد مرسى، ومحمد يوسف عبد الله، بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث القضية إلى عام 2021 بدائرة مركز طهطا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه، والعثور على جثته بها عدة إصابات متفرقة بالجسد، وتم نقله إلى مستشفى طهطا جثة هامدة إثر إطلاق النار عليه، وكشفت التحريات أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاما بسرقة الدراجة النارية الخاصة به والهاتف المحمول من المجنى عليه أثناء سيرهما ليلا بالطريق العام، وعندما حاول مقاومتهما قاما بإخراج سلاح نارى وإطلاق النار عليه، مما أسفر عن مصرعه فى الحال.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وتم إحالتهما إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.