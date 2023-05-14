المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتجاره فى الهيروين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت محمد على عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار أيمن بديع لبيب، والمستشار طارق حسين الصيرفى، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادى، بمعاقبة المتهم " ا.م.ح" بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه في التهمة الأولي، والحبس لمدة 3 أشهر، وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه مما أسند إليه في التهمة الثانية، ومصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 351 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، أن التحريات السرية لقيام المتهم " أ.م.ح" عامل، بمزالة نشاطا في الاتجار بالمخدرات، فانتقلت قوة أمنية لمكان تواجده فابصرته القوة الأمنية يسلم أحد عملائه لفافة لمخدر الهيروين من حقيبة بحوزته ، فتمكنت من ضبطه وتمكن العميل من الفرار،وتبين احتواء الحقيبة علي لفافة بلاستيكية تحوي علي 160 لفافة هيروين، وبتفتيشه عثر بحوزته علي سلاح أبيض مطوة ،ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات اقرا بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 25.90 جراما ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.