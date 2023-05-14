السجن 5 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة مستديمة لربة منزل بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بمعاقبة المتهم " ال.م.ال"، بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيا مما أسند إليه والزمتة بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في عاهة مستديمة.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 10823 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزة اول يفيد ببلاغ من المجني عليها، بيقام المتهم بالتعدي عليها مستخدما اله حاده قطعة حجر بمدخل العقار محل سكنها دائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة أول، عن أنه حال استقلال المجني عليها " ه.ط.ع" ربة منزل ،مصعد العقار فؤجئت بالمتهم " ال.م.ال" بفتح الباب ،وحدثت بينهما مشادة كلامية علي أثرها تعدي عليها ،بأن القاء عليها قطعة من حجارة استقرت بعينها اليمني منا احدث إصابتها التي تسببت في فقد في الأبصار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ، وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليها ذات طبيعية جرحية رضية من المصادمة بجسم صلب راضة ايا كان نوعها مثل الحجر وهي جائزة الحدوث وفق التصور الوارد من اقول المجني عليها، وأنه تخلف عنه إعاقة متمثلة في فقد الإبصار بالعين اليمني وهو ما يعتبر عاهة مستديمة تقدر نسبتها 35% ، وأن المتهم قد ارتكب الجناية و الجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الإجراءات الجنائية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.