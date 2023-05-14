المركز السورى للزلازل: رصد 5 هزات أرضية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أ.ش.أ

أعلن المركز الوطني للزلازل عن تسجيل 5 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية اليوم الأحد، أن محطات الشبكة السورية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 3.07 من صباح اليوم ثلاث هزات في لواء إسكندرون بقدر يتراوح بين 1.7 و 3.3 درجات على مقياس ريختر، وهزتين في تركيا بقدر 2.6 و 3.5 درجات.

وتقاس شدة الهزات والزلازل بمؤشر يتراوح بين 1 و 10 درجات، حيث تكون من 1 إلى 4 خفيفة لا تحدث أي أضرار، ويمكن الإحساس بها فقط أما من 4 إلى 6 درجات فيكون الزلزال متوسط الأضرار، ويحدث ضرراً بالأبنية ومن 7 إلى 10 يكون بدرجته القصوى، وقد يدمر مدينة بأكملها.