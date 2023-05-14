العثور على جثة شاب لقى مصرعه بسبب جرعة "هيروين" زائدة بالخانكة

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب، لقي مصرعه بسبب جرعة مخدرات "هيروين" زائدة، بمنطقة القلج دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين عثور الأهالي بمنطقة القلج دائرة المركز، العثور على جثة شاب لم يتعرف عليه أحد من أهل المنطقة ولم يتم العثور على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحديد هويته، بسبب تناول جرعة مخدرات زائدة "هيروين"، وحاول الأهالي إفاقة الشاب إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.



