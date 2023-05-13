السجن 7 سنوات لـ4 متهمين بالتعدى على شخص ومحاولة هتك عرضه فى سوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت بمعاقبة المتهم "ع.ا.ى" و"ع.ا.ع" و"م.ط" و"ا.ك" بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بالتعدى ومحاولة هتك عرض المجنى عليه "ب.ج" بالاتجار فى الهيروين بدائرة مركز البلينا.

تعود أحداث القضية الى عام 2021 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين بالتعدى عليه ومحاولة هتك عرضه كرها عنه بدائرة مركز البلينا وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغ وتم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.