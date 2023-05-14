إصابة 3 أشخاص بسبب مشاجرة بينهم فى الشرقية

أصيب 3 أشخاص بجروح في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي بوصول كل من: مجدي ع ع، 33 سنة، وشقيقه علاء، 33 سنة، ومحمد ع ع، 57 سنة، مقيمي في قرية تابعة لمركز أبو حماد، مصابين بجروح رضية في أنحاء متفرقة بالرأس.
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر نشوب مشاجرة بينهم في أرض زراعية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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