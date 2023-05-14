إصابة 3 أشخاص بسبب مشاجرة بينهم فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 3 أشخاص بجروح في أنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر نشوب مشاجرة بينهم بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.