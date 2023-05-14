إزالة 13 كشكا مخالفا بالطريق الصحراوى غرب الإسكندرية ضمن الموجة 21

وبناء على تعليمات السيد موسي رئيس حي العامرية أول، وبحضور نشوى علي سكرتير عام الحي وجميع الإدارات المعنية، تم تنفيذ حملة إزالة مكبرة لتنفيذ 15 قرار إزالة بالطريق الصحراوي حيث تم إزالة 13 كشك بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري و تنفيذ قرارين إزالة بمعرفة المخالف .

وأكدت المحافظة على استمرار شن الحملات والمتابعة للتصدي للمخالفات بنطاق الأحياء لإستعادة الإنضباط و فرض القانون .

فيما قامت المهندسة سحر شعبان، بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الاشغالات ومتابعة الالتزام بالمواعيد الصيفية للغلق بنطاق حي غرب وأسفرت عن غلق منشآتين، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء والالتزام بالمواعيد الصيفيه لغلق المحال، وإزالة لكافه الاشغالات التي تشغل الطريق العام.

وكلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب، بتنفيذ حملة موسعة لإزالة الاشغالات التي تشغل الطريق العام، ومتابعة مدي الالتزام بالمواعيد الصيفيه لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات.

وفي هذا الصدد تم تنفيذ حملة شملت شوارع 188وخوفو، وأسفرت عن غلق منشآتين لعدم الالتزام بمواعيد الغلق ، وأكدت رئيس الحى على أن الحملات مستمرة بنطاق الحي لفرض الانضباط وإزاله الاشغالات، ومتابعة الالتزام بمواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.