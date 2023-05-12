محافظ المنوفية: إزالة 454 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منذ بدء الموجة الـ21

المنوفية - محمد فتحي - محمود شاكر

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 454 حالة تعدى ضمن أعمال المرحلة الأولى بالموجة الـ21 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، وذلك منذ بدء الموجة وحتى الآن ووفقاً لتقرير إدارة الأزمات بالديوان العام.

يأتى ذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لاسترداد أراضى الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة حفاظا على هيبة وحقوق الدولة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه تم تنفيذ إزالة لـ (115) حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة " مباني" بمساحة إجمالية (12317) م2 ، و(65) حالة تعدى على الأراضي الزراعية (أملاك دولة) بمساحة 3 فدان و9 قيراط و3 سهم ، فيما تم تنفيذ إزالة (154) حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة (19930)م2، كما تم تنفيذ (65) متغير مكاني بمساحة إجمالية (5657،20) م ، وإزالة (55) حالة بناء بدون ترخيص بمساحة (3732) م.

هذا وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة ومنظومة المتغيرات المكانية وتذليل معوقات العمل أولا بأول وتقديم كافة التيسيرات لتحقيق المستهدف، مشددا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى حفاظا على الرقعة الزراعية.

جدير بالذكر أنه قد انطلقت أعمال الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 14 يوليو 2023، وبدأت المرحلة الأولى من الموجة السبت 29 ابريل وتستمر حتى 19 مايو 2023.