إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل كهربائى رفض خطوبة ابنته لأحدهم فى الشرقية للمفتى

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل كهربائي إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 11 يونيو المقبل للنطق بالحكم، وأجلت الحكم على المتهمين الثاني والثالث في نفس القضية لنفس الجلسة؛ لاتهامهم بالاشتراك فى قتل زوج متهمة بالقضية، بعدما رفض خطوبة ابنته لأحد المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 31276 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمدالجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل حسين م ع، 43 عاما، كهربائى، إثر إصابته بـ 3 أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبرى فى طريق بهنباى - الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لوجود علاقة عاطفية فيما بين المتهم الأول والمتهمة الثالثة زوجة المجنى عليه وحال علم المجنى عليه بتلك العلاقة طلب عقد جلسة عرفية الفضح أمرهما فإتفق المتهمين الثلاثة على قتل المجنى عليه قبل ميعاد الجلسة العرفية خشية افتضاح أمرهما وأعد المتهم الأول لذلك سلاح ناري فرد خرطوش ودراجته البخارية والتي إستقلها رفقة المتهم الثاني وترصدا للمجنى عليه بطريق عودته إلى منزله وذلك بالميعاد المتفق عليه مع المتهمة الثالثة والتي أمدتهم به وما أن وصل المجنى عليه حتى الشهر الأول سلاح ناري وأطلق منه صوبه عباريين ناريين أصابه احداهما بصدره فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3581 جنح مركز الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.