المؤبد للمتهمين بقتل شاب لزواجه من فتاة بعائلتهما فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، شابين بالسجن المؤبد، لقيامهما بقتل فلاح بالتعدى عليه ضربا وإحداث إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، لرفضهما زواجه من إحدى فتيات عائلتهما، نطاق مركز الحسينية.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدى طلبة، و حسين إبراهيم عمار وحازم بشير، وسكرتارية سامي سمير وتامر عبد العظيم.

تعود أحداث القضية رقم 12654 لسنة 2022 جنايات مركز الحسينية، المقيدة برقم 1215 كلى شمال الزقازيق، ليوم 20 يوليو من العام الماضى، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد إخطارا بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى، بوصول "محمد أ م ح" 30 عاما فلاح، مقيم نطاق مركز الحسينية، مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفي بعد يومين متأثرا بإصابته.

تبين من التحقيقات حدوث مشاجرة بين المجنى عليه، وأقارب فتاة كان المجنى عليه قد تقدم للزواج منها، وتم رفضه من قبل أفراد عائلتها، وجدد طلبه مرة ثانية فحدثت بينه وبين 2 من أقارب الفتاة مشاجرة، تعدى خلالها عليه بالضرب المبرح بالة خشبية، محدثين إصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، تم تحديد المتهمان وهما" محمد ن ال " 30 عاما و" محمود ن س" 28 عاما، وتم القبض عليهما من قبل ضباط مباحث الحسينية.

تمت إحالتهما للنيابة العامة بالحسينية التى تولت التحقيقات وأمرت بحبس المتهمان أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث وجهت لهما تهمة القتل العمد ثم إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.