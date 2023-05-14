أوقاف القليوبية تفتتح الأسبوع الثقافى بالمسجد الكبير بالخصوص.. صور

وأوضح وكيل الوزارة، أن فروض الكفايات تعتبر صورة من صور اهتمام الوحى الشريف بسعادة الأكوان وإسعاد للبشرية وبذل النفع لبنى الإنسان، مؤكدا أنه من الخطأ اختصار فروض الكفاية فى أحكام الجنائز ودفن الميت وتغسيله فقط.

وأشار الشيخ صفوت أبو السعود، إلى أن قيام فريق من المسلمين بتعلم الطب وممارسته ومداواة المرضى لا يقل أبدا عن درجة الصائم القائم، وكذا تعلم الزراعة والصناعة والحرفة وإتقان المهنة والإجادة فيها إذ لولا تخصص كل فريق فيما سبق لأصبح المجتمع بكامله مقصراً ومفرطاً ويأثم أيضاً ويتحمل الأوزار بكامله.

وتابع مدير أوقاف القليوبية، أن وجود فريق للطب وآخر للزراعة وآخر للصنعة والحرفة فقد كفوا كل المجتمع وصاروا مؤدين لفرض الكفاية الذى ينطلق من قوله تعالى: "ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير.."، ومن قوله تعالى: "فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون".

واستطرد، أنه من دواعى الفخر بالشرع الشريف أن ترى الفقهاء تحدثوا فى إخراج الصدقة والمال للمنقطع لطلب العلم عن المنقطع للعبادة، حيث أن المنقطع للعبادة يعود بعبادته على نفسه دون غيره، أما المنقطع لطلب العلم سواءً العلم الشرعى أو العلم الدنيوى فإنه يعود على غيره وينفع به غيره.

وبدأ الإحتفال بتلاوة قرآنية للشيخ السيد القوصى، وكان الختام بالابتهالات الدينية للشيخ رضا سليمان، فى ظل حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الفعاليات الغير مسبوقة، داعين الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها، ودوما أوقاف القليوبية شعارها "خدمة بيوت الله شرف".