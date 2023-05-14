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وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات الفرعية لتكثيف النشاط الصيفى

الأحد، 14 مايو 2023 11:04 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يجتمع بمديرى الإدارات الفرعية لتكثيف النشاط الصيفى جانب من الاجتماع
الإسكندرية - أسماء على بدر

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اجتمع الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل أوقاف الإسكندرية اليوم ، بمديرى الإدارات بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وفي إطار الاستعداد لتكثيف النشاط الصيفى والتثقيفي والتوعوي والمجتمعي .
 
وقال بيان الأوقاف اليوم، إن الاجتماع أكد فيه على حرص وزارة الأوقاف وإصرارها على نشر صحيح وتعاليم الدين الحنيف وتحصين عقول الأطفال والشباب من الأفكار المضللة وذلك من خلال بدأ العديد من الأنشطة الصيفية بالمساجد بدأ من النشئ والأطفال حتى مختلف المراحل العمرية من الجمهور مؤكدا أن على الجميع المتابعة الميدانية لكافة الأنشطة بما يحقق الأهداف المرجوة من وراء هذه الأنشطة ويحقق الأمن الفكري للمجتمع وزيادة الوعي الديني والتثقيفي.
 
وأكد وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه سيقوم بمتابعة هذه الأنشطة متابعة شخصية، مؤكدا أنه لا تهاون مع مهمل أو مقصر أو كسول. 
 
 
 

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