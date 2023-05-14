أستاذ كبد: غذاء وأسلوب حياة الفلاح المصرى يتصدر أفضل الأنظمة الصحية

كتبت أمل علام

كشفت الدكتورة إيمان مدحت، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، عن أن الفلاح المصرى يعتبر المثل الذى يحتذى به في أسلوب حياته الصحية، حيث إنه يتناول الطعام الصحى من أرضه ويعتمد طعامه على الخضراوات والفواكه بالإضافة إلى ممارسته للنشاط البدنى من خلال زراعة أرضه يوميًا، ما يؤهله لأن يكون المثل الذى يحتذى به في الحياة الصحية.

وقالت فى تصريح خاص لــ"اليوم السابع"، إنه وجد أن طعامه يساعد في تصنيع وإنتاج البكتيريا المفيدة لصحة الجهاز الهضمى، لذلك فانه لا يصاب بالقولون، أو الإمساك أو الحموضة، أو مشاكل الجهاز الهضمى، بفضل الميكروبيوتا أو البكتيريا المفيدة التي يتمتع بها في الجهاز الهضمى، نتيجة تناول الطعام الصحى وممارسة النشاط البدنى.

وأضافت أن الميكروبيوتا الموجودة في الجسم تصل إلى حوالى 100 تريليون خلية، وهى لها فوائد، موضحة، إن هناك عوامل تغير من ميكروبيوتا الأمعاء بشكل ضار وتؤثر عليها مثل تناول المضادات الحيوية بكثرة، والتدخين، والكحول، أو نتيجة والسمنة، والولادة القيصرية، والدهون المتراكمة بالجسم، والكبد الدهنى، وبعض الأمراض المعدية، موضحة، إن جميع هذه العوامل تؤثر على بكتيريا الأمعاء المفيدة.

وتابعت أنه يجب أن نحول النظام الغذائي إلى نظام صحى لمنع البكتيريا الضارة حيث يوجد توازن بين البكتيريا الضارة والبكتيريا المفيدة بالجسم، مشيرة الى ان البكتيريا تعمل على تغيير مستقبلات بالمخ، ويتضح ذلك في الأشخاص الذين يتناولون الوجبات السريعة المليئة بالدهون، واللحوم المصنعة، و المضادات الحيوية، حيث تكون هذه المستقبلات بالمخ غير منضبطة، ويبدا الكبد يفرز مادة الكولين مما يصاب الشخص بالزهايمر، وينام أثناء العمل ويكون أكثر عرضه للإصابة بالزهايمر، ويصاب بتعكر بالمزاج، لذلك ننصح الناس بالاقلال من تناول المضادات الحيوية بدون داعى، وان يتحول نظام غذائه الى نظام البحر الأبيض المتوسط الذى اشتهر في الولايات المتحدة وأوروبا بانه من افضل الأنظمة الغذائية.

وأشارت إلى أنه بعد أن عرفوا مخاطر نظام الغذاء الأمريكي الذى يعتمد على الوجبات السريعة والدهون، تحول طعامهم من "الأمريكان دايت"، الذي يعتمد على الدهون واللحوم المصنعة والوجبات السريعة، إلى نظام البحر الأبيض المتوسط، وهذا النظام يعتمد على الاكل الصحى وممارسة التمارين الرياضة، ويمثل الفلاح المصرى نموذجا يحتذى به في المعيشة الصحية ،والذى يعتمد في غذائه على الخضروات والفاكهة التى يزرعها، وهو يمارس النشاط البدنى خلال عمله فى أرضه، موضحة، إن الشخص العادى يمكنه ممارسة المشى لمدة ساعة يوميا، أو ركوب الدراجة أو العوم أو الجرى، وهو أكثر صحة وأكثر ذاكرة وانتباه، ونومه منتظم لأنه ينام مبكرا ويستيقظ مبكرا، وبالتالي يتمتع جسمه بافراز الهرمونات الطبيعية وافراز البكتيريا المفيدة التي تعزز صحته.

وقالت إنه وجد إن هذا الشخص لا يعانى من الإمساك أو الانتفاخ، لأن القولون يعمل بشكل جيد نتيجة تناول الخضروات والفواكه ويتمتع بالنوم الجيد ويمارس نشاطه، ولا يدخن، ولا يشرب الكحول.