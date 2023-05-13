"FDA" ترفض التصريح لـ 6500 منتج من منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة

أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكي "FDA"، أوامر برفض التسويق لمنتجات السجائر الإلكترونية الخاصة بـ 10 شركات، والتي تصنع بشكل جماعي وتسوق ما يقرب من 6500 من منتجات السجائر الإلكترونية والمنكهة، وذلك وفقًا لما ذكره موقع"FDA"

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إنه لا يجوز للشركات تسويق هذه المنتجات أو توزيعها في الولايات المتحدة، ويخاطر تجار التجزئة الذين يبيعون هذه المنتجات غير القانونية بإجراءات إنفاذ من الهيئة الامريكية "FDA".

وأضافت الهيئة، إنه لم تقدم تطبيقات منتجات التبغ قبل التسويق، والتي كانت مخصصة لمجموعة متنوعة من منتجات السجائر الإلكترونية المنكهة، أدلة كافية لإظهار أن السماح بتسويق هذه المنتجات سيكون مناسبًا لحماية الصحة العامة، بعض النكهات من المنتجات المرفوضة تشمل الحمضيات، الفراولة، تشيز كيك، النعناع البارد، والمنثول.

وقالت: تضيف إجراءات اليوم إلى تقدم هيئة الأغذية والادوية الأمريكية المستمر في مراجعة وإصدار القرارات بشأن طلبات أكثر من 26 مليون منتج جديد من منتجات التبغ تلقتها هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية منذ ربيع 2020، وكان معظمها مخصصًا لمنتجات السجائر الإلكترونية، حتى الآن، أكملت الهيئة المراجعة واتخذت إجراءات بشأن أكثر من 99% من هذه التطبيقات.

قال ماثيو فاريلي، مدير مكتب العلوم داخل مركز منتجات التبغ التابع لهيئة الاغذية والأدوية الأمريكية: "العلم هو حجر الزاوية في عملية مراجعة منتجات التبغ لدى الهيئة، "استند قرار اليوم برفض ما يقرب من 6500 منتج إلى نقص الأدلة العلمية المقدمة في التطبيقات، سنستمر في ضمان خضوع جميع منتجات التبغ الجديدة لتقييم علمي قوي قبل التسويق لتحديد ما إذا كانت تفي بمعايير الصحة العامة المناسبة ليتم تسويقها بشكل قانوني".

تقوم هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، بتقييم معيار الصحة العامة، الذي يأخذ في الاعتبار مخاطر وفوائد المنتج على السكان ككل، كجزء من المراجعة لهذه الشركات، نظرت الهيئة في ما إذا كانت المنتجات في التطبيقات قد أظهرت فائدة إضافية للمدخنين البالغين، من السائل الإلكتروني المنكهة بالتبغ ومنتجات السجائر الإلكترونية، حيث لم تكن الأدلة المقدمة من المتقدمين كافية لإثبات هذه الميزة، مما أدى إلى أوامر الرفض اليوم، حيث "تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولية تقديم أدلة علمية كافية لإثبات أن تسويق منتج تبغ جديد مناسب لحماية الصحة العامة.

قال بريان كينج، مدير مركز منتجات التبغ، إنه لم يتم استيفاء شريط الكفاية العلمية حتى الآن لأي منتج من منتجات السجائر الإلكترونية ذات النكهة.