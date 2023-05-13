3 مشروبات ساخنة تقلل ارتفاع الكوليسترول فى الدم

إيناس البنا



ارتفاع نسبة الدهون فى الجسم يحدث عندما تتراكم الدهون في الدم بكميات كبيرة وتبدأ في زيادة خطر الانسداد في الشرايين ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو السكتة الدماغية.

على الرغم من أنه قد لا يكون مصدر قلق في البداية حسب موقع "timesnownews"، إلا أن ارتفاع الكوليسترول يعد مرض القاتل الصامت حيث لديه القدرة على زيادة مخاطر الموت بصمت.



ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم عندما تكون الدهون السيئة (LDL) تتجاوز الدهون الجيدة (HDL) والنظام الغذائي هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على مخاطره - تناول الكثير من الدهون المتحولة يمكن أن يلقي باللوم على ذلك.

ولكن وفقًا للخبراء، يمكن لبعض المشروبات الساخنة أن تعمل بشكل خاص على تقليل ارتفاع الكوليسترول دون الحاجة إلى الستاتين. الشاي الأخضر

غني بمضادات الأكسدة وخصائص تعزيز الصحة، يمكن أن يعمل المعجزات للتخفيف من الكوليسترول السيئ وحتى الكوليسترول الكلي. بشكل جماعي، يمكن أن يؤدي تناول الشاي الأخضر إلى خفض الكوليسترول الكلي وLDL، ولكن ليس HDL والدهون الثلاثية في الأشخاص ذوي الوزن الطبيعي مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد، إذا تركت دون علاج ، فإن تراكم LDL الإضافي يمكن أن يثخن الأوعية الدموية ويؤدي إلى حالات مميتة.

شاي الكركديه

شاي الكركديه مصنوع من نبات الكركديه ووفقًا لبحث نشر في مجلة الطب البديل والتكميلي في عام 2009 ، فإنه يمكن أن يخفض نسبة الدهون في الدم لدى مرضى السكري.

مشروب الكاكاو

الكاكاو هو المكون الرئيسي في الشوكولاته الداكنة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي يسميها الأطباء الفلافانول التي قد تحسن مستويات الكوليسترول.



وجدت دراسة أن تناول مشروب يحتوي على 450 مجم يحتوي على فلافانول الكاكاو مرتين يوميًا لمدة شهر واحد يخفض مستويات الكوليسترول الضار LDL مع زيادة مستويات الكوليسترول الحميد "الجيد".



يحتوي الكاكاو على مستويات عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة ، والتي يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.



ومع ذلك، تحتوي المشروبات التي تحتوي على الشوكولاتة المصنعة على مستويات عالية من الدهون المشبعة. قد يرغب الأشخاص الذين يبحثون عن خيارات صحية في الحد من الشوكولاتة المضاف إليها السكريات والأملاح والدهون.