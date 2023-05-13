وكيل تعليم المنوفية يتفقد لجان الامتحانات بمدارس إدارة الباجور

المنوفية - محمد فتحى

تفقد صباح اليوم السبت الدكتور محمود الفولى، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، لجان مدرسة أبو الفضل حجازي للتعليم الأساسي بعزبة العطار، والشهيد محمود السيد فرحات للتعليم الأساسي بكوم الضبع، والشهيد المقدم طيار مهتدي السيد مهتدي الثانوية المشتركة، التابعين لإدارة الباجور التعليمية.

وتفقد مدير المديرية امتحانات الصف السادس الابتدائي ، في مادتي الرياضيات( فترة أولى)، والعلوم ( فترة ثانية ) وامتحانات الصف الأول الإعدادي في مادتي العلوم( فترة أولى) والجبر والإحصاء ( فترة ثانية) وامتحانات الصف الأول الثانوي ، حيث تفقد مادة الجغرافيا (الفترة الثانية ).

واطمأن الفولي على انتظام سير العملية الامتحانية في هذه المدارس وأن الأسئلة خالية تمامٱ من أية أخطاء مطبعية بالنسبة للصف السادس الابتدائي والأول الإعدادي.

وفى سياق متصل استدعى الفولي مدير عام الإدارة ومديري المراحل المختلفة لإزالة كافة السلبيات التي صادفته أثناء تفقده لهذه اللجان بهذه المدارس الثلاثة، وقد أوصى بتحويل المقصرين إلى الشؤون القانونية لتقصيرهم في أداء مهامهم الوظيفية أثناء انعقاد الامتحانات.