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انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائى بالجيزة فى اللغة العربية الخميس

الثلاثاء، 09 مايو 2023 12:13 م
انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائى بالجيزة فى اللغة العربية الخميس امتحانات الفصل الدراسي الثاني
كتبت – مرام محمد

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تنطلق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي بالجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، يوم الخميس المقبل الموافق 11 مايو، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الخميس 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداد جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول"، فضلا عن جاهزية غرفة العمليات بالمديرية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان على مدار اليوم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 مايو، حيث أدى الطلاب والتلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية الاختبارات ورقيا، كما أدى الطلاب فى المرحلة الثانوية الامتحانات إلكترونية على التابلت، إضافة إلى اختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتى تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.


امتحانات صفوف النقل

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التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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