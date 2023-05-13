وزير التعليم العالي يلتقي فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

التقى فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر "UCCD Luxor"، مع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير للتعليم العالي للتخطيط الاستراتيجي، على هامش حفل ختام الملتقى السنوي الرابع للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية، وذلك بحضور الدكتورة مها فخري المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، والدكتور أمل عبدالرحمن، مدير المشروع، والدكتور صلاح ابوالحسن، مدير المركز.

من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التطوير المهني وربط التعليم العالي باحتياجات سوق العمل؛ اتساقًا مع مجهودات الدولة المصرية والتزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أنه في ضوء النجاح المتميز والتأثير الإيجابي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني في بناء قدرات طلاب وخريجي الجامعات المصرية، فقد تم إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف ضمن إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن الوزير الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية التي شاركت في فعاليات الملتقى، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتنفيذ ما انتهى إليه الملتقى من توصيات؛ لدورها الهام في تطوير أداء المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعات المصرية، بما ينعكس على أداء الخريجين وقدراتهم على المنافسة في سوق العمل، وتعظيم فرصهم في الحصول وظائف عمل مناسبة.

فيما شارك الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في ختام فعاليات الملتقى السنوي الرابع الذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني تحت عنوان "The Way Forward" خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو الجاري، بحضور الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جاء الملتقى بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في مصر، والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بفندق سانت ريجيس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر



لقاء الوزير مع فريق عمل المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة الأقصر