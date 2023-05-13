نهضة غير مسبوقة.. تنفيذ مشروعات تخدم قطاع التعليم بـ1.3 مليار جنيه فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم يهتم بالتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي ظهر جليا في قراراته والتي تعد خطوات فعلية طورت البحث العلمي، من خلال سعيه الدؤوب دائمًا لتطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي للجامعات والمعاهد البحثية المصرية، وهذا الأمر ظهر من خلال توجيهاته المستمرة بالتطوير وإدخال التكنولوجيا بالتعليم، من أجل بناء الإنسان المصري من جميع الاتجاهات صحيًا وفكريًا وتعليمًا وهذا يتضح جليا تطوير التعليم والبحث العلمى بمحافظة سوهاج.



"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات المشروعات التى ساهمت في تطوير خدمات التعليم الجامعى والبحث العلمى بمحافظة سوهاج من خلال 33 مشروعا تعليميا:



1- مدرسة سوهاج الرسمية للغات بنجع مطرود المدرسة تتكون من 22 فصلا دراسيا وفصول دمج ومعمل لغات ومعمل علوم ومجالات وفصول دمج لذوى الهمم وغرفة مصادر وغرفة مناهل ومعمل حاسب الى وتم بنائها على مساحة 2700 متر مربع وتتكون من أرضى و3 أدوار متكررة بإجمالى تكلفة 7 ملايين جنيه.



2- مدرسة محلج جرجا الفنية بنات بمركز جرجا بسوهاج واحدة من مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" تضم 12 فصلا دراسيا + 4 ورش وملعب نجيل صناعي، بتكفة 12 مليون جنيه.



3- إنشاء جناح جديد بمدرسة "مجمع الغريزات الابتدائية القديمة" بمركز المراغة، ويضم الجناح الجديد 11 فصلا دراسيا ومعملا بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.



4- الانتهاء من أعمال إنشاء مدرسة طهطا الابتدائية، بمدينة طهطا، بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه، والمدرسة أقيمت على مساحة 5100 متر مربع، وتضم جناحين يضم كل جناح منهما 28 فصلا، بإجمالي 56 فصلا، مقسمة ما بين فصول رياض أطفال، وابتدائي، وفصول خاصة لذوي الاعاقة، و أيضا إقامة ملعب نجيل صناعي بالمدرسة وبكل مدرسة جديدة يتم إنشاؤها.



5- مدرسة أولاد غازي الرسمية لغات تعليم أساسي، والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 100%، والمدرسة مقامة على مساحة 2500 متر مربع بتكلفة 8 ملايين و400 ألف جنيه، وتضم 4 فصول رياض أطفال + 12 فصلا ابتدائيا + 6 فصول إعدادي، بالإضافة إلى غرف مجالات، ومكتبة، وطبيب، وصالة متعددة الأغراض، وأماكن ترفيه لرياض الأطفال



6- تطوير ورفع كفاءة مدرسة قرية «عرب بخواج» الابتدائية المشتركة بدائرة مركز طهطا، بإجمالي تكلفة 2 مليون جنيه، المدرسة مقامة على مساحة 5 آلاف و550 مترا مربعا، ويشغل مبنى المدرسة مساحة 1968 مترا مربعا بعدد 28 فصلاً دراسياً بكثافة طلاب بلغت 30 طالبا في الفصل الواحد، وقد شملت أعمال التطوير«إنشاء ملعب نجيل صناعي، وحديقة، ودورات مياه، بالإضافة إلى أعمال الدهانات والكهرباء، وتطوير الفصول الدراسية».



7- مدرسة برخيل الإعدادية بالبلينا تضم 24 فصلا دراسيا بتكلفه 8 ملايين و200 ألف جنيه.



8- توسعة مدرسة بنى حلوة للتعليم الأساسى بقرية الساحل مركز البلينا بتكلفه 3 ملايين و400 ألف جنيه.



9- توسعة مدرسة بيت علام الثانوية بجرجا بتكلفه 4 ملايين و500 ألف جنيه.



10- مدرسة سفلاق الابتدائية الحديثة بساقلته توفر 16 فصلا دراسيا وفصل لذوى الهمم بتكلفه 7 ملايين جنيه.



11- مدرسة أبو بكر الصديق للتعليم الأساسى بجهينة على مساحة 2800 متر مسطح بتكلفه 5 ملايين و500 ألف جنيه.



12- مدرسة الشيخ جاهين للتعليم الأساسى بدار السلام التكلقه 8 ملايين وتضم 11 فصلا دراسيا وفصل لذوى الاحتياجات الخاصة.



13- إنشاء مدرسة «كوم العرب» الرسمية للغات للتعليم الأساسي بقرية كوم العرب التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، والتي تقام على مساحة 3000 متر مربع، بتكلفة 10 ملايين جنيه؛ وتوفر 22 فصلًا دراسيًا.



14- مدرسة التربية الفكرية بقرية كوم العرب التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج، على مساحة 1900 متر مربع، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وتشمل جناح يحتوي على 8 فصول دراسية، بالإضافة إلى فندق مجهز لإقامة الطلاب، وهي الأولى من نوعها في مركز طما لخدمة أبنائنا من ذوي الهمم.



15- الجناح الجديد لمدرسة أولاد غريب للتعليم الأساسي، على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة بلغت 4 ملايين جنيه، والذي يتكون من 5 طوابق، وتوفر 12 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى المعامل، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه.



16- تطوير ورفع كفاءة مدرسة الكوامل بحري للتعليم الأساسي المقامة على مساحة 5889 مترا، بتكلفة بلغت مليونا و800 ألف جنيه، والتي تضم 36 فصلًا دراسيًا.



17- توسعة مدرسة "مجمع أولاد سلامة للتعليم الأساسي" على مساحة 4980 مترا، بتكلفة بلغت 3 ملايين و588 ألف جنيه، بعدد 9 فصول.



18- توسعة مدرسة "مجمع أولاد سلامة للتعليم الأساسي" على مساحة 4980 مترا، بتكلفة بلغت 3 ملايين و588 ألف جنيه، بعدد 9 فصول.



19- مدرسة نجع كيريت تعليم أساسي بقرية الحرجة البحرى التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج إنشاء جديد بعدد 22 فصلا دراسيا.



20- مدرسة العتامنة الابتدائية الجديدة بقرية العتامنة التابعة لمركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج إنشاء جديد بعدد 14 فصلا دراسيا.



21- مدرسة الشيخ بطيخ للتعليم الأساسي بقرية السلام على مساحة 2340 مترا، بتكلفة بلغت 7.6 مليون جنيه، بعدد 11 فصلا لتخدم 440 طالبا وطالبة من أبناء القرية والقرى المجاورة.



22- إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 296 مدرسة، تضم 4169 فصلا، بطاقة استيعابية تصل إلى 166760 طالبا وطالبة، تمثل كافة المراحل التعليمية المختلفة.



23- مدرسة الكوثر الرسمية للغات بحي الكوثر بتكلفة إجمالية 11 مليونا و442 ألفا و197 جنيها، المدرسة تضم 33 فصلا، منها 6 فصول رياض أطفال، ودورات مياه، ومعامل كمبيوتر ولغات، وغرف إدارية، لافتاً أن المدرسة مقامة على مساحة 4233 متر مربع مكونة من دور أرضي و4 أدوار علوية، كما تضم المدرسة 35 دورة مياه منها دورة مياه مخصصة للمعاقين، وشملت 2 معمل كمبيوتر، و2 مجالات، وغرفتين للمدرسين، وغرفتين للإدارة، ومعمل لغات، مكتبة، تحضير، معمل علوم، مصلى، طبيب.



24- مدارس عيون مصر "سان جورج" وشيدت مدارس سان جورج بتكلفة 80 مليون جنيه وتضم 70 فصلا على مساحة 14 ألف متر وإجمالي مسطح المباني 30 ألف متر وتضم المدرسة 4 معامل علوم، و2 لغات، 3 للكمبيوتر، و2 حمام سباحة، وملعب ثلاثي، و2 قاعة مسرح، وصالة جيم، و2 قاعة موسيقي، و2 قاعة تربية فنية، وبها 4 مباني دراسية " حضانة، ابتدائي، اعدادي، ثانوي" و2 مبني إداري.



25- مدرسة بندار الرملية الابتدائية بإدارة جرجا التعليمية. تكلفة المبنى الجديد وصيانة المبنى القديم بلغت 6 مليون جنيه.



26 - تم افتتاح مدرسة المحاسنة الإبتدائية بمركز ومدينة جرجا بمحافظة سوهاج ، بعد تطويرها وإنشاء أجنحة جديدة، بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه



المدرسة تضم 18 فصلا، منها 12 فصلا للابتدائي، و6 فصول رياض أطفال، وملعبا رياضيا، ومقامة على مساحة 2450 مترا مربعا، وتستوعب 738 طالبًا وطالبة.



27 - تم إنشاء وافتتاح مدرسة أحمد حسين إسماعيل للتعليم الاساسي، بقرية "الأخيضر" بمركز ومدينة المراغة بمحافظة سوهاج ، بتكلفة إجمالية قدرها 6 ملايين جنيه.



يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإقامة وإنشاء مدارس جديدة بقرى ومراكز سوهاج المختلفة، لخفض الكثافة الطلابية بالفصول، وإتاحة المناخ الجيد للطلبة للتفوق العلمي، وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة بالمراحل التعليمية المختلفة.



تضم المدرسة 9 فصول ابتدائي وإعدادي، و2 فصل رياض أطفال، وتقع على مساحة 1365 مترا مربعًا، بسعة طلابية 450 طالبا وطالبة.



28 - تم إنشاء وإفتتاح مدرسة عزبة الحيط الإبتدائية، بمركز ومدينة جرجا التابع لمحافظة سوهاج، بتكلفة 4 مليون و360 ألف جنيها



يأتي افتتاح المدرسة ضمن خطة المحافظة لإقامة واستكمال المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والمراكز، وخاصة المدارس لخفض الكثافة الطلابية بالفصول وإتاحة المناخ الجيد للطبلة للتفوق العلمي، وإحراز مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.



تضم المدرسة 12 فصل إبتدائي، و4 فصول رياض أطفال، حيث انها مقامة على مساحة 1400 متر مربع، بسعة طلابية 450 طالب وطالبة.



29 - تم إنشاء وإفتتاح أول مدرسة أمريكي فى صعيد مصر ، لتعد إضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، وخطوة مهمة في طريق إعمار مدينة سوهاج الجديدة



تم إنشاؤها على مساحة 15 ألف متر مربع، وتضم مباني إدارية وتعليمية بمساحة 4500 متر مربع، ومسرح على مساحة 500 متر مربع، حيث أن الـ 10000 متر مربع المتبقية، تشمل أفنية وملاعب ومساحات خضراء، وحمام سباحة نصف أوليمبي، وملعب خماسي وملعبان نجيلة، وملاعب "أكريليك، كرة طائرة، كرة سلة، كرة قدم"، فضلاً عن ملعب إسكواش تحت الإنشاء، وملعبان خاصان بمرحلة رياض الأطفال



30 - مدرسة الإسكان الاقتصادي، هي أول مدرسة للتعليم الأساسي الحكومي تبدأ عملها بالمدينة الجديدة، بعد توقف 16 عاما، حيث أنشأت على مساحة 9 آلاف متر مربع، مع بداية إنشاء المدينة، بتكلفة 17 مليون، وتوقف العمل بها.



وتشمل المدرسة 6 فصول رياض أطفال، و18 فصلا ابتدائيا، و9 فصول إعدادي، بإجمالي 33 فصلًا دراسيًا، وبلغ عد الطلاب بها 270 طالبًا "ابتدائي وإعدادي"، كما أنها مجهزة بمعامل حاسب آلي.



31 - مدرسة أبوبكر الصديق لغات مميز، والتي تشمل 14 فصلًا، منها 10 قاعات رياض أطفال، و 4 فصول ابتدائي، بها 420 طالبًا وطالبة، وكذا مدرسة عثمان بن عفان الرسمية للغات حيث تشمل 18 فصلا، منها 10 قاعات حضانة، و8 فصول إبتدائي، وبلغ عدد الطلاب بها 825 طالبًا وطالبة.



32 - افتتاح المدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بمقر كلية التعليم الصناعي بجامعة سوهاج وذلك للحاصلين على الشهادة الإعدادية



المدرسة الفنية المزدوجة، ستؤهل الخريجين للالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، وافتتاحها يأتي في إطار اهتمام الجامعة بخدمة المجتمع المحلي، ومد يد العون للنهوض بالتعليم الفني، وتحسين مخرجاته لمواكبة سوق العمل.



33 - مدرسة نجع الشعارنة الابتدائية، بقرية الشعارنة الغربية بمركز سوهاج ، وافتتاحها رسميا في 30 يونيو 2019 المدرسة تم إنشاؤها على مساحة 1600 متر مربع، بتكلفة إجمالية 6 ملايين و700 ألف جنيه.