مطار مرسى علم يستقبل 30 رحلة طيران أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم السبت، 30 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن 117 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة.

وتبين من جداول رحلات الطيران الوافدة اليوم لمطار مرسى علم أن الـ 30 رحلة تصل منها 9 رحلات من التشيك، و10 رحلات من بولندا، و6 رحلات من التشيك، ورحلة من بلجيكا وأخرى من النمسا.

كما تبين حسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية فأن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وايطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى، خبير سياحي بمدينة مرسى علم، أن مدينة مرسى علم تستقطب نوعية معينة من السياحة وهي سياحة الاستحمام ومحبى الهدوء والطبيعة، وأغلب سياح المدينة وصلوا لها أكثر من مرة من قبل.

وأضاف الخبير السياحى لـ"اليوم السابع"، أن السائح الذى يزور مرسى علم يصل اليها كل عام فى الوقت المعين من كل عام من زيارته، حيث العدد الأكبر من زوارها من كبار السن الذين يعشقون الهدوء.