مطار مرسى علم يستقبل 117 رحلة طيران دولية أوروبية خلال أسبوع

وحسب كشوف رحلات الطيران الأسبوعية فأن مطار مرسى علم يستقبل الرحلات الـ 117 من 11 دولة أوروبية، تصل أكثر الرحلات بينها من ألمانيا، ثم بولندا، والتشيك، وايطاليا، وعدد من الدول الأخرى.

وتسهل السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولي، الإجراءات للوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى خروجهم من المطار ونقلهم للفنادق المختلفة للاستمتاع باجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

كما تبين من جداول التشغيل أن غدا السبت يستقبل المطار قرابة 30 رحلة طيران دولية أوروبية، ضمن الـ 117 رحلة المقرر وصولها خلال الأسبوع بداية من الغد، وتصل أغلب تلك الرحلات من التشيك وبولندا وكذلك ألمانيا والنمسا.

من جانبه، قال أبو الحجاج العمارى، خبير سياحي بمدينة مرسى علم، أن مدينة مرسى علم تستقطب نوعية معينة من السياحة وهي سياحة الاستحمام ومحبى الهدوء والطبيعة، وأغلب سياح المدينة وصلوا لها أكثر من مرة من قبل.

وأضاف الخبير السياحى لـ"اليوم السابع"، أن السائح الذى يزور مرسى علم يصل اليها كل عام فى الوقت المعين من كل عام من زيارته، حيث العدد الأكبر من زوارها من كبار السن الذين يعشقون الهدوء.