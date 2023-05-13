مصرع شخص على يد عاطل فى المنوفية بسبب خلافات بينهما

المنوفية - محمد فتحى

لقى شخص مصرعه بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد عاطل طعنا بمطواه، بسبب خلافات بينهما، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شخص بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، على يد عاطل طعنا بمطواه ،بسبب خلافات بينهم ، تم نقله إلى المستشفى، وتمكنت مباحث مركز تلا من ضبط المتهم ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.