مصرع مواطن سقط أسفل قطار القاهرة الإسكندرية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى مواطن مصرعه بقرية زنارة التابعة لمركز تلا ب محافظة المنوفية ، وذلك إثر سقوطه أسفل عجلات القطار على الخط الطوالى القاهرة الإسكندرية قبل مزلقان أبومشهور من اتجاه طنطا، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع م .ع ومقيم بقرية زنارة مركز تلا 50 عاما، وذلك إثر سقوطه أسفل عجلات القطار على الخط الطوالى القاهرة الإسكندرية قبل مزلقان أبومشهور من اتجاه طنطا وتوفى فى الحال، وتم إيداعه بمشرحة مستشفى بركة السبع المركزى لحين الانتهاء من تصريح دفن الجثمان.