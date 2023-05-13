محافظ بورسعيد يتفقد سير العمل بمستشفى شفا بورسعيد للأورام.. صور

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، سير العمل بمستشفى شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام بورسعيد بمنطقة خالد بن الوليد، وذلك خلال جولة تفقدية، رافقه خلالها مسئولى جمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد على فودة وفوزى الوالى رئيس حى الزهور.

وأشاد محافظ بورسعيد، بمستوى مستشفى شفا بورسعيد للأورام، والذى يأتى بالتزامن مع التطورات غير المسبوقة على أرض بورسعيد فى مجال الرعاية الصحية والطبية المقدمة للمواطنين، حيث تتكون مستشفى شفا بورسعيد للأورام التابعة لجمعية أصدقاء مرضى الأورام ببورسعيد من خمسة أدوار بالأرضى، وتشمل المستشفى على الاستقبال والأشعة المقطعية والمسح الذرى، كما تحتوى على المعمل ( كامل ) وأشعة الأكس راى ومامو جرام وسونار وثلاث غرف عيادات والصيدلية وإدارة المستشفى ويحتوى على عناية مركزة وبها 9 أسره وماكينة غسيل كلوى وغرفة عناية حرجة وبها 9 أسره وماكينة غسيل كلوى وغرفة عمليات وحدة قسطرة الشرايين وبجوارها جناحين للإفاقة والتحضير والعناية وبها 6 سراير وغرفة العزل، وغرفتين عمليات كبرى وغرفة عمليات جراحة المناظير، وبه أيضا عنبر ويحتوى على 7 أسرة عناية وتحضير وإفاقه، 12 غرفة إقامة تصلح أن تتحول إلى عناية مركزة فى الأوقات الحرجة، وأعلى المستشفى يتواجد طلمبات الحريق و8 خزانات مياه وغرفة الأسانسير.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن المستشفى الجديد سوف تسهم فى توفير كافة الرعاية الطبية والصحية لمرضى الأورام داخل المحافظة وتوفر عنهم عناء السفر للمحافظات الأخرى، مشيرا إلى أن المستشفى تم تصميمها على أعلى مستوى بما يليق بالتقدم الطبى الذى تشهده محافظة بورسعيد.