محافظ بورسعيد: وضع علامات مرورية بشارع 23 يوليو بطول 2 كيلو متر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل أعمال تخطيط شارع 23 يوليو، ووضع العلامات الإرشادية المرورية، ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها الشارع، والتي تبدأ من أمام نادي العاملين بالمحافظة و الأحياء ببورسعيد و حتى استاد النادي المصري ( مرحلة أولى ) بطول 2.6 كيلومتر.
وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى قرب الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع 23 يوليو، حيث شملت أعمال التطوير توسعة الشارع و عمل شبكة متكاملة من بالوعات صرف مياه الأمطار و تطوير و تجميل الأرصفة على جانبي الطريق بالإضافة الى الجزيرة الوسطى و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية الحديثة و أعمال اللاند سكيب على أحدث طراز و تركيب اللوحات المرورية الحديثة بالإضافة الى رصف الشارع بطول 2.6 كيلومتر .
ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطريق الحيوية ، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد.
جانب من تطوير شارع 23 يوليو تزامناً مع خطة التجميل
جارى العمل لوضع العلامات المرورية لشارع 23 يوليو ببورسعيد
وضع العلامات المرورية لشارع 23 يوليو تزامناً مع خطة التطوير
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