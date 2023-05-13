محافظ بورسعيد: وضع علامات مرورية بشارع 23 يوليو بطول 2 كيلو متر

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، عن تواصل أعمال تخطيط شارع 23 يوليو، ووضع العلامات الإرشادية المرورية، ضمن أعمال التطوير الموسعة التي يشهدها الشارع، والتي تبدأ من أمام نادي العاملين بالمحافظة و الأحياء ببورسعيد و حتى استاد النادي المصري ( مرحلة أولى ) بطول 2.6 كيلومتر.

وأشار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إلى قرب الانتهاء من أعمال التخطيط المروري لشارع 23 يوليو، حيث شملت أعمال التطوير توسعة الشارع و عمل شبكة متكاملة من بالوعات صرف مياه الأمطار و تطوير و تجميل الأرصفة على جانبي الطريق بالإضافة الى الجزيرة الوسطى و إضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية الحديثة و أعمال اللاند سكيب على أحدث طراز و تركيب اللوحات المرورية الحديثة بالإضافة الى رصف الشارع بطول 2.6 كيلومتر .

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل لأهمية الطريق الحيوية ، وذلك في إطار الخطة الموسعة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بمحافظة بورسعيد.