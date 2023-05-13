قصة 3 أصدقاء حولوا عربة خردة لكافيه متنقل بشوارع نجع حمادى.. صور

قنا صابر سعيد

اجتمعا سويًا منذ سنوات عديدة فبحبل الصداقة المتين قرروا افتتاح مشروع يساعدهم على الكسب ويتواجدون فيه رفقة بعضهم البعض، فتلك العربة المتنقلة التى تتواجد بجوارهم هو مشروعهم الذى اتفق عليه الثلاث أصدقاء هنا فى مدينة نجع حمادى شمال محافظة قنا، فمنذ أيام بدأت أولى خطواتهم بتواجدهم بمنطقة الكورنيش وتقديم المشروبات الساخنة والباردة لرواد الكورنيش ولاقت استحسان الزبائن، ثم تنقل الأصدقاء من مكان إلى آخر داخل المدينة حسب الطب والخطة اليومية سعيا وراء الرزق الحلال الذى تمسكوا به، ونالت فكرتهم استحسان من يتردد عليهم لاسيما أنهم يمتلكون معاملة راقية مع الزبائن ويسعون إلى توضيدها من خلال الخدمة الجيدة.

تدفع أيادى الأصدقاء العربة من منزل أحدهم حتى تصل إلى المكان المطلوب، ثم يبدأ التجهيز بعد غسل المعدات جيدًا قبل تقديم الطلبات للزبائن، مرتدين زى موحد للحافظ على المظهر الجمالى وجذب الانتباه لهم من قبل المارة فى الشارع والراغبين فى تناول مشروب ساخن، وتنوعت مؤهلات الشباب ما بين عليا ومتوسطة لتجمعهم الصنعة التى عمل أحدهم فيها لمدة تقارب الـ 8 سنوات، قاصدين باب الرزق للوصول إلى مرادهم فى نجاح المشروع والاستمرار فى لم شملهم ومساعدة أسرهم، فالشباب الثلاث متزوجون ويعيل كل منهم أسرته وأطفاله.

قال كرم نصر الدين، أن فكرة المشروع جاءت عندما تحدث مع أصدقائه فى أحد الأيام عن فكرة مشروع وفكر الثلاث أصدقاء فى تحويل عربة خردة إلى كافيه متنقل لتجهيز المشروعات عليها فى أحد الشوارع وبدأوا فى تنفيذ المشروع، فهو حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق ويعمل فى ذلك المجال للكسب والعيش برفقة أصدقائه الذين يعرفهم منذ سنوات عديدة والذين استكمل معهم رحلة العمل.

وأوضح كرم نصر، أن العمل يبدأ فى الساعة 7 صباحًا وحتى فترة المساء لمدة 10 ساعات يوميا أو أكثر، ويتم تجهيز المعدات ونظافتها بشكل يومى وتجهيزها وتقديمها للزبائن، وتوزيع الأدوار فيما بينهم بشكل يومى ثم العودة مرة أخرى إلى المنزل ومهم العربة المتنقلة التى يدفعها الثلاث شباب حتى تصل إلى مكان سكن أحدهم ليلًا، قائلًا "احنا بناكل لقمة العيش بالحلال وكتبنا جملة باب رزق على العربية وتمنى تكون باب رزق لينا ".

وأشار عرفة رجب، إلى أن المشروبات التى يقدمها الكافية متنوعة منها جميع المشروبات الساخنة مثل الشاب والقوة والينسون والليمون والمشروبات الباردة أيضًا، لافتًا أنه عمل على مدار أكثر من 8 سنوات فى كافيه بمدينة الغردقة وهو ما أهله للعمل على تلك العربة وارتداء زى موحد مع أصدقائه للحفاظ على المظهر الجمالى لهم، وبدأ افتتاح العربة بجوار كورنيش النيل فى مدينة نجع حمادى ثم التنقل من مكان لآخر فى المدينة لتقديم المشروبات للزبائن والحفاظ على نظافة الطلبات.



أصدقاء في المشروع



الأصدقاء الثلاثة



باب رزق مشروع شبابي



باب رزق



مشروع شبابي بقنا



