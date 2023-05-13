"قرية بلا إدمان" ندوة فى قرية شها بالدقهلية لمواجهة ظاهرة التدخين والإدمان

الدقهليه شريف الديب

نظم صندوق علاج و مكافحه الادمان ندوة، بقرية شعار التابعة لمركز المنصورة، وذلك، تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك استمرارا لاعمال تنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان"، وذلك من خلال تنظيم عدد من الندوات لمواجهة ظاهرة التدخين والتعاطي والإدمان بمشاركة فريق عمل الصندوق، بالتعاون الكامل مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء ومديريات الخدمات، بهدف نشر الوعي بين كافة فئات المجتمع، من خلال المدارس والوحدات الصحية والجمعيات الزراعية ومراكز الشباب والوحدات الاجتماعية والوحدات القروية.

وتم تنفيذ اعمال المبادرة بقرية شها مركز المنصورة، باشراف ومتابعة اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالتنسيق مع الدكتورة هبه البيلي مدير ادارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، حيث استهدف اعمال المبادرة طلاب المدارس والوحدات الادارية، ومنافذ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بالقرية.

يذكر أن خطة التوعية لمبادرة "قرية بلا إدمان"يتم تنفيذها في 15 قرية لرفع الوعي المجتمعي بمخاطر الادمان والمخدرات، حيث يتم تنفيذ خطوات جادة للعلاج من الادمان في سرية تامة علي الخط الساخن للصندوق (16023) وبالمجان ويتم من خلال المبادرة تقديم حزمة من الأنشطة الوقائية وإلقاء المحاضرات للمتخصصين ومسئولى الصندوق وادارة شئون المرأة عن اثار التدخين والادمان على الصحه البدنيه والقدرة على ممارسه الحياة اليوميه وكذا الاسباب النفسيه والاجتماعيه التى تدفع الفرد للتدخين والاثار المترتبه على ذلك بالاضافه الى تأهيل متدربين من ادارة شئون المرأة لدفع المدخنين والمدمنين فى تحديد هدفهم الحياتى والسعى وراء تحقيقه وهذا بالاضافه الى رأى الدين فى التدخين والتعاطى واقناع المدخن والمتعاطى للاقلاع، كما يتم توزيع مطبوعات وبوسترات للتوعيه للمواطنين بمخاطر الادمان والتعاطى والتدخين على الشباب والاسرة والمجتمع.

وأكد "مختار"، استمرار تلك المبادرات بجميع مراكز المحافظة مشددا على ضرورة تضافر كافة الجهود لتحقيق نتائجها المرجوة حرصا على صحة المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاصة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الادمان وقائيا وعلاجيا وقانونيا، من خلال تنفيذ سلسلة من الحملات التوعوية بهدف رفع الوعي بمخاطر ادمان وتعاطي وادمان المواد المخدرة، بين كافة فئات المجتمع، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزاراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية ،