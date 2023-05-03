صندوق مكافحة الإدمان يكشف خطوات العلاج من تعاطى المخدرات مجانا

كتب مدحت وهبة

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصدوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا، وفى سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية من خلال المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن "16023" والبالغ عددها 28 مركز علاجى فى 17 محافظة حتى الآن.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية العلاج من مرض الإدمان في نقاط محددة.

1- يتصل المريض أو أحد أفراد أسرته على الخط الساخن رقم "16023"، لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، طوال أيام الأسبوع، وعلى مدار الساعة.

2- يقوم بالرد فريق متخصص على المكالمات الواردة، و تسجيل بيانات الراغبين في تلقي العلاج

3- تتنوع الخدمات التي يقدمها الصندوق بين توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج بالمجان وفى سرية تامة.

4- يوفر الصندوق خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

5- تتضمن خدمات العلاج الدعم النفسى وخدمات طبية، وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الوقاية من الانتكاسة.

6- يتم تحويل المريض إلى أقرب مركز علاجى تابع أو شريك مع صندوق مكافحة الإدمان له .