عامل نظافة بدمياط يعيد مبلغا ماليا لصاحبه: عايز ربنا يبارك فى أولادى

نموذج إيجابى جديد يقدمه عامل نظافة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، والذى عثر على مبلغ كبير من المال، غير أنه رفض الاستيلاء عليه ليعيده مرة أخرى لصاحبه.

"الأمانة كنز كبير، وأسعى إلى كسب رزقى بالحلال" بهذه العبارة بدأ عم "أبو بكر" حديثه "لليوم السابع"، قائلا: " كنت أقوم بحملة نظافة بأحد شوارع مدينة رأس البر، وجدت حقيبة وبها مبلغا من المال، تحركت فورا لرئيس العمال وأبلغته بالأمر".

وأضاف قائلا: أعمل داخل مدينة رأس البر منذ 30 عاما، أسعى فقط لكسب رزقى بالحلال، ولا أريد غير ذلك"، موضحا: "لدى 5 أبناء وأستعد لزفاف ابنتى قريبا، وسعيد بتكريم مسؤولى المدينة، ولكن التكريم الحقيقى قطعا سيكون من عند الله" .

واختتم حديثه قائلا: "استعد الآن لاستقبال موسم الصيف، واستقبال زوار المدينة، وبإذن الله نقدر نقدم خدمة جيدة لجميع المواطنين" .