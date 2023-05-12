طرح شواطئ رأس البر بدمياط للمزاد العلنى.. اعرف التفاصيل

دمياط - هيثم مراد

أعلن ديوان عام محافظة دمياط ، عن طرح المزاد العلني لحق الانتفاع لمدة عشر سنوات لعدة مواقع داخل مدينة رأس البر، وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية قطاع السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي.

وتضمن الاعلان تحديد موقع بعض الشواطئ التى سيتم طرحها بجلسة المزايدة العلنية، وكذلك موعد التقديم والشروط الواجب توافرها للمتقدمين من أجل المشاركة بالمزاد، ويقدم "اليوم السابع" تفاصيل عملية الطرح لبعض شواطئ مدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

المواقع التى سيتم إجراء عمليات الطرح عليها

شاطئ النخيل بمدينة رأس البر والذي يبلغ مساحته 28115 م2

شاطئ العائلات بمدينة رأس البر على مساحة 17230 م2

ويفتتح العطاء بدء من 200 ألف جنيه للشاطئ الواحد.

وتعقد جلسة المزاد العلنى يوم الثلاثاء الموافق 16/5/2023 فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بقاعة الاجتماعات بالمقر المؤقت لديوان عام المحافظة وفى حالة عدم الترسية يتم تكرار جلسة المزاد يوم الثلاثاء التالى من كل اسبوع لعدد جلستين بعد جلسة المزاد الأولى.

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من إدارة التعاقدات بديوان عام محافظة دمياط نظير مبلغ 299 جنيه، إضافة إلي سداد قيمة ضريبة قيمة مضافة، فضلا عن سداد قيمة طابع الشهيد.

يعتبر القانون 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما مكملان لشروط الإعلان.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد قامت بحزمة من الإجراءات استعدادا لاستقبال فصل الصيف، وجاء أبرزها تطوير عددا من الخدمات داخل شواطئ المدينة، فضلا عن دخول خدمات النقل السياحي وكذلك تطوير خدمات الرحلات النيلية.