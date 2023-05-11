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برتوكول تعاون بين مؤسسة فاهم للدعم النفسى والتعليم أولا لتدريب الاخصائيين بالمدارس

الخميس، 11 مايو 2023 11:47 ص
برتوكول تعاون بين مؤسسة فاهم للدعم النفسى والتعليم أولا لتدريب الاخصائيين بالمدارس وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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توقع مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي ومؤسسة "التعليم أولًا" اتفاق لتدريب الاخصائيين في المدارس التجريبية، السبت المقبل،  بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

كان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استقبل فى وقت سابق بديوان عام الوزارة، السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، ومؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك لمناقشة سبل التعاون لتقديم الدعم النفسي للأطفال في المدارس.

ورحب الوزير بالحضور مثمنًا دور مؤسسة "فاهم" في نشر الوعي بالصحة النفسية، كما ثمن الوزير دور المبادرات المختلفة التي تطلقها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في هذا الإطار، مبديًا استعداده للتعاون المثمر من أجل الصحة النفسية للطلاب في المدارس.

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على مراعاة سلامة الصحة النفسية للطلاب، وذلك من خلال الجزء الخاص بتشكيل شخصيتهم وتنشئتهم الاجتماعية، في الإطار العام للمناهج.

 

وأشار الدكتور رضا حجازي إلى أن المدرسة هي المكان الحقيقي للتعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتهج منهجًا جديدًا في التقييم المستمر للطلاب عن طريق عمل أداءات عبر امتحانات الشهور والمشروعات.

 

كما أشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية داخل المدارس وتفعيل دور المسرح عبر مبادرة "إعادة إحياء المسرح المدرسي" لبناء شخصية الطالب واكتشاف المواهب ورعايتها واستثمارها بالتعاون مع وزارة الثقافة.

 

ومن جانبها، استعرضت السفيرة نبيلة مكرم دور مؤسسة "فاهم" في تقديم الدعم النفسي للأطفال والأسر الذين لديهم أبناء يعانون من اضطراب نفسي، على أن يتم العمل على عدة شرائح للطلاب، في المدراس في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، في محاولة لكسر وصمة العار من المرض النفسي.

 

واقترحت، مكرم، استغلال الأخصائي النفسي، في 1300 مدرسة تجريبية على مستوى الجمهورية للكشف عن أي مرض أو تعب نفسي خاصة وأنه من الممكن أن يبدأ للطفل منذ صغره في حال تعرضه للتنمر.

 

كما استعرضت السفيرة نبيلة مكرم عدة مقترحات أخرى لمجموعة من المبادرات المستهدف تنفيذها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني، للعمل لصالح نشر الوعي النفسي للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، وهو ما رحب به الدكتور رضا حجازي، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول لتعزيز التعاون في هذا الإطار.


التربية والتعليم

مؤسسة فاهم للدعم النفسى

تدريب الاخصائيين النفسيين بالمدارس

اخبار مصر



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