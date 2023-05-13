حياة كريمة.. مياه الشرب بسوهاج توجه قافلة مائية لقرية البربا بمركز جرجا

وأضاف أن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بكافة انحاء المحافظة وتعريف المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ومخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك اهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه.

وأوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تتمثل فى لقاءات لرواد المساجد بالقرية وندوات لقادة الراى بالقرية ومباراة كرة قدم ودية بين فريقين بمركز الشباب وحملات طرق أبواب وورش سباكة للسيدات والتوعية باستخدام مسرح العرائس لاطفال الحضانات واستطلاعات راي للمواطنين وسيارة استقبال الشكاوى وذلك لتوعية المواطنين بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحى.