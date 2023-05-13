حملات نظافة ليلية وإزالة إشغالات بعدد من مدن محافظة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد عدد من مدن محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية للنظافة، و رفع الاشغالات ، ومقاومة البعوض، وتوسعة وتمهد الطرق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار حملات النظافة، ورفع الاشغالات بشوارع وميادين عاصمة المحافظة ومدنها، وضبط حركة الشارع، وإزالة الإشغالات من حرم الطرق والميادين، والقضاء على احتلال الأرصفة، والشوارع من قبل أصحاب المحلات، بالتعاون والتنسيق مع رجال شرطة المرافق.

تابع المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة الليلية لرفع الإشغالات بحي شرق كفر الشيخ بقيادة المقدم هشام الأمير، رئيس شرطة المرافق، وحضور خضراوي خضر، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد صلاح، مساعد رئيس حي شرق لشئون الإزالات والاشغالات، وجلال مخيمر، مساعد رئيس حي شرق للمرافق والخدمات.

وقامت الحملة برفع الإشغالات بمنطقة مجمع المواقف، ومنطقة كوبرى المرور وميت علوان بالقنطرة البيضاء، بمشاركة رجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق.

وتابع اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، تحت إشراف المهندسة رشا طيبة، نائب رئيس المدينة، لمتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ومعدلات التنفيذ استكمال الأعمال القائمة بفرد ودمك السن طبقة الأساس بشارع سعد زغلول، وجاري الاستعداد لرفع مناسيب السن، وسحب عينات، ومراجعة منسوب السن بالمناطق الجارى رصفها بحضور رئيس الحى فريد حلمى، رئيس حى جنوب والإدارة الهندسية برئاسة المهندس حسن الطرواى، وإدارة المشروعات، المهندس أشرف سعودى، والمتابعة الميدانية وقسم الإشغالات وفريق العمل المعاون.

وتابع اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، أعمال مكافحة البعوض على مستوى المركز والمدينة، وذلك من خلال متابعة جميع الأعمال القائمة على مستوى المركز، وتذليل أي تحديات وذلك بالعمل على المتابعة الميدانية والمتواصلة.