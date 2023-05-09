تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" داخل مستشفى بنى سويف التخصصى

بنى سويف - هانى فتحى

شهدت مراكز ومدن محافظة بني سويف، استمرار أعمال النظافة اليومية و التجميل و رفع الإشغالات وكفاءة الإنارة العامة، بقرى ومدن المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف تحت إشراف هاني الجويلي عن متابعة أعمال التشجير والتجميل بحديقة منتزه بدر و وغرس الأشجار داخل مستشفى بني سويف التخصصي، ضمن المبادرة الرئاسية 100مليون شجرة، كما تم رفع القمامة والمخلفات من موقع الصهاريج بعزبة بلبل وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع صلاح سالم وشارع عبد السلام عارف وشارع المؤسسة وشارع أحمد عرابي وترعة البوصة والروضة، علاوة على رفع القمامة والمخلفات بطريق بني سويف/ الفيوم وطريق إبشنا/ بليفيا والطريق الدائري وميدان الأزهري ومنطقة البساتين.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف بمتابعة الإجراءات الفنية المنفذة حيال رفع كفاءة وإصلاح أعطال بيارات تخفيض المياه الجوفية، حيث تم إصلاح أعطال بيارات عزبة بني موسى التابعة لمجلس قروي إيشنا، وتشغيلها مرةً أخرى للعمل على تخفيض المياه الجوفية بتلك العزبة، يأتي ذلك كأحد الحلول الفنية العاجلة والبدائل المناسبة التي تنفيذها الوحدة لمواجهة ارتفاع منسوب المياه الجوفية ببعض القرى، وذلك بالتوازي مع استمرار كسح المياه بسيارات ومعدات الوحدة المحلية وشركة المياه، وضمن الاستجابة لمطالب المواطنين وتضررهم من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فضلا عن آثار المياه على المنازل.