تفاصيل إنشاء المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية على مساحة 273 فدانًا

الإسكندرية أسماء على بدر

يعتبر مشروع انشاء المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية من أهم المشروعات التى ستقام على أرض الميناء ليحدث نقله نوعية كبيرة وهامة فى النقل البحرى ويضع الاسكندرية على الخريطة الدولية فى الموانىء العالمية وتستعد ميناء الإسكندرية للبدء فى الأعمال بعد توقيع مذكرة التفاهم للبدء فى الأعمال.

توقيع مذكرة التفاهم

وقعت هيئة ميناء الإسكندرية مذكرة تفاهم بشأن اعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بانشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية

ووقع العقد الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات الهندسية للصناعات والتشييد (سياك) والصينيه للاتصالات والاعمار ( CCCC ) والصينية للطرق والجسور ( CRBC ) بشان اعداد الخطة الفنية الزمنية ونموذج العمل الخاص بإنشاء وإدارة وتشغيل واستغلال واستثمار المنطقةاللوجستية بميناء الإسكندرية.

وتعتبر المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية من اهم المشروعات التى تبلغ مساحتها 273 فدان ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطه بالنقل البحرى والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة والتى يأتى على راسها صناعة الحاويات وهى من الصناعات الجديدة المخطط ادخالها إلى مصر.

كما أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل فى أعمال التخزين الإستيراد والتصدير والإيداع الجمركى وإعادة التصدير وهى ابسط الأنشطة وكذلك ستشهد النشاط الثانى المتمثل فى التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة فى عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التى تساهم فى تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر

والنشاط الثالث لتلك الصناعات التى ستشهدها المنطقة اللوجيستية هى نشاط تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقى والأجولة والحاويات ( ال20 قدم وال 40 قدم، مضيفاً أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب فى تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية، مؤكداً أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية فى منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائى السريع وكذلك مع خط سكة حديد ( المناشى – الإتحاد – القبارى ) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة انحاء الجمهورية

ويعد مشاركة هيئة ميناء الإسكندرية فى هذا المشروع يساهم فى تسهيل كافة الإجراءات وأن الجانب المصرى سيقوم بردم وتحسين التربة وفقاً للخطة الزمنية التى سيتم وضعها وكذلك مد خطوط السكك الحديدية داخل المنطقة اللوجيستية بالإضافة إلى الميناء النهرى على ترعة النوبارية والميناء النهرى فيما بعد على مصرف المكس وتطوير الطرق فى المنطقة المحيطة بها لافتا إلى أنه على التحالف سرعة تقديم خطة فنية زمنية ونموذج عمل لهذا المشروع الهام متطرقاً إلى الشراكات الناجحة بين الجانبين المصرى والصينى فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات مثل كوبرى الفردان للسكك الحديدية والقطار الكهربائى الخفيف LRT والذى تم تنفيذه مع شركة أفيك الصينية.