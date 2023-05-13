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تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات النقل والتزام المدارس بالضوابط الامتحانية

السبت، 13 مايو 2023 02:08 م
تعليم الغربية: لا شكاوى من امتحانات النقل والتزام المدارس بالضوابط الامتحانية الامتحانات
الغربية مصطفى عادل

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تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،  سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بإدارة شرق المحلة.
 
حيث تفقد  مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، للاطمئنان إلى سير الامتحانات بصورة جيدة، وعدم وجود شكاوى من الامتحان، ثم تابع مدرسة السادات الثانوية بنين بنفس الإدارة، حيث وجه إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، واطمأن إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، كما اطمأن إلى توافر شبكة الانترنت بالمدرستين، وعدم وجود أي أعطال فنية بالامتحان.
 
وخلال المتابعة للجان، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.
 
وشدد وكيل الوزارة على عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
 
كما شدد على جلوس كل طالب في دسك منفصل، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها.
 
الجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT ، ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية، والجبر والاحصاء ، فيما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، بينما يؤدي طلاب الصفين الأول والرابع الصناعي، والأول والثالث التجاري والفندقي، والأول الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.
 
 
 

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جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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