اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية دون شكاوى بالوادى الجديد

السبت، 13 مايو 2023 11:49 ص
انتهاء امتحانات صفوف النقل الابتدائية والإعدادية دون شكاوى بالوادى الجديد امتحانات الإعدادية - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، ختام فعاليات أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية 2022_ 2023م، مؤكداً أن غرفة العمليات بديوان عام المديرية وأفرعها في الإدارات التعلمية الخمس، لم تتلق أى شكاوى أو مشكلات، وأن الامتحانات سارت سيرا حسنا منذ بدايتها وحتى نهايتها، حيث بلغ إجمالى عدد لجان امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والصف الثاني الثانوي العام بالمحافظة 293 لجنة مُجهزة مُوزعة على الإدارات التعليمية الخمس و تستقبل 31 ألف 91 طالب وطالبة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.
 
ووجه وكيل تعليم المحافظة الشكر لكافة الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعاون الجاد والمثمر لإنجاز العملية الامتحانية دون معوقات معربا عن إمتنانه وتقديره لمديرى الإدارات التعليمية لغرفة العمليات بالمديرية والإدارات وجميع المشاركين بأعمال الإمتحانات للجهد المبذول .
 
 

امتحانات صفوف النقل

امتحانات النقل

التربية والتعليم

وزارة التعليم

نظام امتحانات النقل 2023

وزارة التربية والتَعليم

امتحانات النقل 2023

موعد امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات صفوف النقل

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع الابتدائي

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثالث الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الاعدادي

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الصف الأول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2023

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023



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