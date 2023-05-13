الشرقية تتصدر محافظات الجمهورية فى إنتاج وتوريد محصول القمح

أكدت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 13001 طن و 786 كيلو قمح ليصل إجمالى كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 395 طن و967 كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطاً بالتبن أو الحبوب أو أى مواد أخرى في مكونات الأعلاف بكافة أنواعه أو حيازته بقصد الاستخدام.

وفي سياق أخر، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 265008 فدانا حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت380061 فدانا لافتاً إلي ضرورة إلتزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد ، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.