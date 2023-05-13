خليك واعى..لا صحة لإلغاء الدعم العينى للسلع التموينية وتحويله لنقدى "إنفوجراف"

تردت أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأحاديث تمامًا.

وأكدت وزارة التموين أنه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للسلع التموينية كما هو دون أي تغيير في المنظومة.

وشددت الوزارة على استمرار صرف المقررات التموينية لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.