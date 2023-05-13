السيطرة على حريق نشب بمحول كهربائى فى إحدى قرى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق هائل نشب في محول كهربائي مغذي، بسبب حدوث ماس، وذلك بقرية سوادة في شرق النيل بمركز المنيا، وأسفر عن ذلك انقطاع التيار عن القرية بالكامل.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باشتعال النيران في محول كهربائي "مغذي"، بقرية سوادة التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين في شرق النيل بمركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وإجراء التحريات الأولية، أفدت بنشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، مما أسفر عن احتراق المحول بالكامل ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي عن القرية.

وأخمدت الحماية المدنية الحريق ومنعت امتداده للمنازل المجاورة، وتم إخطار قسم الإنارة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، لإتخاذ اللازم، وتغير المحول.

وكانت محافظة المنيا قد شهدت اليوم أيضا حريق هائل بحظيرة لتربية المواشي بقرية الناصرية التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في غرب مركز ديرمواس، بسبب عقب سيجارة مشتعل، مما أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية ودابتين، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخماده، وتم إخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة، والنيابة العامة للتحقيق.