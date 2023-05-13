الحماية المدنية تسيطر على حريقين منفصلين بحظيرة مواشٍ وشقة فى الجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق داخل حظيرة مواشي بقرية العطف دائرة مركز شرطة العياط، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية الإخماد بالكامل دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إخطارا بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بمنطقة العياط، وتم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع الطوبجى بمنطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه.
كانت تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.
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