اليوم السابع
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الخميس، 13 أبريل 2023 12:34 م
أكرم القصاص
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‫ الرى: إزالة 72 ألفًا و 677 مخالفة تعدى على المجارى النيلية منذ يناير 2015

الخميس، 13 أبريل 2023 12:25 م
‫ الرى: إزالة 72 ألفًا و 677 مخالفة تعدى على المجارى النيلية منذ يناير 2015 وزارة الموارد المائية والرى
‎كتبت أسماء نصار

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كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أن اجمالى ما تم ازالته من تعديات على المجارى المائية بلغ نحو 72 ألف و 677 مخالفة منذ يناير 2015، بمساحة 10 ملايين متر مربع، من إجمالى 176 ألفًا و 935 مخالفة.

واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات ،مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات .

الجدير بالذكر أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة .

يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الاشراف و متابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألفًا، وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه، ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.


وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات كبيره



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